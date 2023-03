Țările cu cele mai puternice pașapoarte din lume. România e în top 20 mondial!

20:40

Ioana Năstase a făcut noi mărturisiri despre relația cu Ilie Năstase. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi, dar și cine este bărbatul misterios care i-a oferit un buchet de flori, soției celebrului tenismen. […] The post Ioana și Ilie Năstase, pe cale să divorțeze. Cine este bărbatul care i-a cumpărat soției tenismenului 151 de trandafiri appeared first on Cancan.