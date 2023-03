Emoții cu un „tricolor” convocat de Edi Iordănescu, cu doar o săptămână înainte de meciul cu Andorra: „Probleme la genunchi”

19:20

Al Nassr, cu Cristiano Ronaldo (38 de ani) titular, o va înfrunta în această seară pe Abha în etapa 21 a campionatului din Arabia Saudită. Duelul va începe la ora 19:30, va fi live pe GSP.ro și televizat de Sport Extra.Cu 46 de puncte, Al Nassr este a doua clasată în Arabia Saudită, la 4 puncte sub Al-Ittihad, care a jucat un meci în plus. Cristiano Ronaldo are 8 goluri în campionatul saudit, dar nu a punctat deloc în ultimele 3 meciuri. ...