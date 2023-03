”Cu ce se ocupă? Cu femeile, le bagă să…” Bia Khalifa îl face praf: ”Nu ridic în slăvi un misogin!”

22:10

Doina Teodoru s-a dovedit a fi de-a lungul timpului, o persoană discretă, însă uneori își mai surprinde fanii cu câte o apariție îndrăzneață. Iubita lui Cătălin Scărlătescu are o siluetă demnă de invidiat, iar ori […] The post Imagini cu Doina Teodoru de la „America Express” fără haine! Iubita lui Scărlătescu s-a lăsat pozată în costum de baie appeared first on Cancan.