Oscarurile și opoziția | Premierea documentarului dedicat lui Navalnîi și „mirosul propagandei rusești”

Amid Moscow’s deadly onslaught, many Ukrainians are distrustful and dismissive of the Russian opposition, despite having a common foe in the Kremlin. Nothing illustrates this more starkly than the outrage caused by the Oscar awarded to the documentary film "Navalny."

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera