CFR Cluj - Rapid / Atmosferă de meci mare pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”

19:40

Marius Șumudică e ferm în decizia de a renunța la cariera de antrenor. Tehnicianul de 52 de ani care a cucerit titlul cu Astra, iar în prezent este la Al Raed, în Arabia Saudită, nu mai dorește să continue, indiferent de propunerile viitoare sau de ce salariu va avea. „Pauza e binevenită. Te întorci la familie, e ok, nu e ușor să stai într-o țară străină, cu o altă religie. Nu-i ușor. Asta îmi e meseria, mai am puțin și după care am timp și de altele. ...