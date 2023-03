S-a decis! Ce artist va fi co-prezentator alături de Marina Almășan la emisiunea Rivalii, de la TVR

17:20

Andrei Aradits și soția lui au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au împreună şi un băiat, pe Eric, care e în ultimul an la liceu. Tânărul a rămas să locuiască alături de […] The post Cum se descurcă cu banii Andrei Aradits după divorţul de mama fiului său: „Am intrat în rezerve…” appeared first on Cancan.