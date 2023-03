I-a preparat (încă odată) plăcinta preferată. Șase luni de la moartea maestrului Alexandru Arșinel

19:40

Moartea tânărului Cristian Stănilă a fost învăluită în mister. Directorul unei școli din Tecuci și-a pierdut viața în urma unui accident rutier, după ce a făcut o manevră neregulamentară și ar fi pătruns pe contrasens. […] The post Ți se face pielea de găină! Mesajul cutremurător pe care i l-a lăsat Cristian fostei soții, înainte să-și ia viața: "Vei afla că am făcut accident cu un TIR"