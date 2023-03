Catinca Roman, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl ei, Petre Roman: „Un adolescent egoist”. De ce au avut o familie toxică

15:40

Jennifer Lopez (53 de ani) poate da clasă multor domnișoare de 20 de ani. Vedeta internațională a stârnit un val de reacții negative în rândul internauților, după ce a publicat fotografii cu noile ipostaze în […] The post Jennifer Lopez a dat naștere unei polemici mondiale după ultimele fotografii: „Nu zici că e ea” appeared first on Cancan.