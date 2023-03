„Râgâie și..” Cele două gesturi dezgustătoare pe care Ada Dumitru le face de față cu băieții, în tabăra Survivor de la Pro TV

17:00

Este zi de luni, iar săptămâna trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Așa că am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi prieteni. Unul dintre ei a […] The post Bancul începutului de săptămână | „Am slăbit 17 kg într-o lună” appeared first on Cancan.