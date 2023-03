Fernando Alonso a intrat într-un top select după cursa din Arabia Saudită » Doar 6 piloți din istoria Formula 1 au reușit asta

09:10

Impresarul Florin Manea are cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Nicolescu, noul președinte al lui Dinamo.Nicolescu și Manea au colaborat împreună la Rapid. Primul a fost îndepărtat în 2021, după ce Victor Angelescu l-a ales pe Daniel Niculae în detrimentul lui.Dinamo » Florin Manea: „Ideea lui Andrei Nicolescu e genial㔄Pe Andrei Nicolescu îl știu de la Rapid, am lucrat cu el. E avocat. Eu cât am lucrat cu el am lucrat bine, nu am avut ce să-i reproșez. ...