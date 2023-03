Anunțul momentului în showbiz! Nina Warhurst este însărcinată! Prezentatoarea TV va deveni mămică pentru a treia oară

18:10

Doctor Cezar Amititeloaie, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a explicat mecanismul conștientizării fericirii. De asemenea, cardiologul a menționat că inima ne conduce în viață. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre Cezar […] The post Dr. Cezar ne spune cum putem obține fericirea: „Inima are creierul său” appeared first on Cancan.