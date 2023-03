Abia acum s-a aflat! Cum a cerut-o Mihai Petre pe Elwira în căsătorie, de fapt: „Nu au existat pregătiri…”

08:30

CANCAN.RO vă pune la dispoziție multe râsete, marcate printr-un banc de-a dreptul fabulos. Dialogul dintre o fetiță și tatăl ei te va face să zâmbești cu gura până la urechi. „O fetiță îi spune tatălui […] The post BANCUL ZILEI | „Tată, mi-aș dori să am o surioară” appeared first on Cancan.