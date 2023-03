Cutremur! Maghiarii revin la „Ungaria Mare”. Decizia dată de forul suprem aruncă România și Ungaria într-un conflict uriaș

10:50

O fetiță din Sale, Manchester a impresionat lumea întreagă cu inteligența sa. La doar 12 ani, Anwita Patil a obținut un scor record de 162 la testul de inteligență, cel mai mare la categoria ei […]