Liliana, o adolescentă de 15 ani din Bihor, a dispărut fără urmă. Cine o vede este rugat să sune la 112

11:40

Cătălin Cazacu are gânduri mari de viitor! Cu un post de prezentator în cadrul matinalului „Showbiz Report”, motociclistul nu se mulțumește doar cu atât și râvnește la locul pe care îl ocupă Dan Capatos. A […] The post Cătălin Cazacu atentează la scaunul lui Dan Capatos! Ce spune despre dorința de a prezenta „Xtra Night Show”: „Eu vreau la voi” appeared first on Cancan.