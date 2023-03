Cine este și cu ce se ocupă soția lui Nelu Cortea. Concurentul de la America Express și partenera lui sunt căsătoriți de 9 ani

13:10

Un nou divorț are loc în showbizul internațional! De data aceasta este vorba despre Rachel Mbuki și Dmitry Litvishkova. Fosta Miss Univers Kenya și partenerul său își spun „la revedere”, după doi ani de căsnicie. […] The post Divorț răsunător în showbiz! Rachel Mbuki și Dmitry Litvishkova și-au spus „la revedere”, după 2 ani de mariaj appeared first on Cancan.