Panică din cauza Digi RCS RDS. Concurența de pe piața externă, amenințată de creșterea companiei din România

13:30

O mamă a povestit prin ce chin trece fiul ei în vârstă de 12 ani, după ce s-a accidentat în timp ce se juca fotbal, cu prietenii. La scurt timp după ce a avut loc […] The post O mamă își strigă durerea! Prin ce chin trece fiul ei de doar 12 ani, după ce s-a accidentat la fotbal: „Nu există leac” appeared first on Cancan.