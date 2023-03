Cum a ratat Herea transferuri la Lyon și Milan: „Îmi făcusem deja bagajele! Copos credea că vreau să plec la Steaua”

19:20

Lupta anului în box, Tyson Fury (34 de ani) vs. Oleksandr Usyk (36), ar fi căzut. Cei doi campioni la categoria grea ar fi trebuit să le lupte pe 29 aprilie.Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk era meciul pe care toți fanii bozului îl așteptau cu sufletul la gură. Ar fi fost un duel pentru toate centurile la categoria grea. Usyk este campion WBA, WBO și IBF, Fury are centura WBC.Meciul Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk ar fi căzutInițial, părțile celor doi boxeri se înțeleseseră. ...