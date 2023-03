Kamara a primit vestea cu lacrimi în ochi. Ce s-a întâmplat cu Leon, fiul lui bolnav, în timp ce cântărețul se afla în Republica Dominicană, la Survivor 2023 de la Pro TV

16:10

După succesul rolului din „Teambuilding”, Anca Dinicu a fost distribuită și în „Haita de acțiune”, noua producție orchestrată de Matei Dima. Deși are de impersonat un om al legii, îmbrăcând uniforma albastră, actrița povestește, în […] The post În filme polițistă cu acte, în viață Anca Dinicu nu se dă înapoi de la fapte: “Aia a fost ilegalitatea! Nu s-a prescris!” appeared first on Cancan.