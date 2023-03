Ramona Olaru a izbucnit în plâns, în timp ce era la volan. Ce s-a întâmplat în trafic: ”Din păcate, uităm!”

17:10

Ultimul raport al Agenției Naționale Antidrog arată o situație tulburătoare privind vârsta debutului consumului de substanțe interzise, care a scăzut la 13 ani. Conform specialiștilor, tot mai mulți copii consumă diverse droguri, de multe ori […] The post Consumul de droguri în rândul elevilor, un fenomen scăpat de sub control. Medicul Radu Țincu avertizează: „Amestecă aceste substanțe cu alcoolul” appeared first on Cancan.