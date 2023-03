Tricolorul care nu mai voia să audă de națională a dat-o la întors: „S-a interpretat greșit. Pentru mine este o onoare”

07:20

Pentru a debloca apărarea supraaglomerată a Andorrei, Edi Iordănescu are de ales între viteza lui Dennis Man (24 de ani) și execuțiile surprinzătoare ale lui Olimpiu Moruțan (23 de ani). Edward Iordănescu a început pregătirea planului tactic pentru partida cu Andorra. Obiectivul: 3 puncte fără surprize, plus alte 3, marți, cu Belarus, acasă.Toți cei 26 de „tricolori” convocați au ieșit marți seară prima dată pe teren sub comanda selecționerului. ...