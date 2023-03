Jovan Markovic, declarații înaintea amicalului cu Portugalia U21: „Dacă nu am fost convocat la echipa mare, înseamnă că nu merit”

17:40

Cifrele financiare ale celor două Craiove, pentru anul 2022, arată o disproporție majoră în privința tuturor surselor de venit, în favoarea celor de la CSU # Cea mai mare diferență e la banii încasați din biletele de intrare, unde clubul lui Rotaru a atras de aproape 5 ori mai mult # În schimb, FCU a raportat o pierdere de aproape 3 ori mai mică și are o datorie totală la jumătate din cât are rivala din orașE pentru al doilea an la rând în care orașul Craiova propune ...