Și-a organizat propria înmormântare. După aceea, a vrut să se sinucidă

00:30

Toni Iuruc nu mai are ”obligații”, după ce și-a dat verigheta jos de pe deget. Iubirea cu Simona Halep a durat mult prea puțin! Afaceristul a devenit ”liber de contract”, așa că nu-l oprește nimeni […] The post Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, a ieșit cu doamnele la restaurant! Imagini exclusive appeared first on Cancan.