O altă finală europeană pentru România » Cine a triumfat în semifinala Cupei CEV dintre Volei Alba Blaj și CSM Târgoviște

Căpitanul Rapidului, Cristi Săpunaru, va împlini pe 5 aprilie 39 de ani și va continua cel puțin încă un an la Rapid.Anunțul a fost făcut de acționarul principal al giuleștenilor, Victor Angelescu. „Săpunaru are contract pe viaţă cu Rapidul, aşa că nu va fi o problemă. Ce ştim sigur e că o să continue şi la anul. Are contract până în vară şi vom prelungi pe încă un an. Este 100%, dar vă repet: Săpunaru va rămâne la Rapid cât timp îşi doreşte el. ...