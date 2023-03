Cum poți primi banii înapoi de la cumpărături. Noul sistem va fi aplicat din toamnă

10:50

Românii din categoriile vulnerabile vor primi din partea statului, pe parcursul acestui an, 6 vouchere a câte 250 de lei fiecare pentru alimente și mese calde. Tichetele sociale vor fi redistribuite în 6 tranșe, o […] The post Tichete sociale 2023. Când vor primi românii următoarea tranșă de bani pe cardurile sociale appeared first on Cancan.