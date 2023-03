Ilie Dumitrescu îl contrazice pe Dan Petrescu: „Cum meci greu cu Andorra? Păi trebuie să vă rupeți carnetele de antrenor!”

10:20

Leo Messi, 35 de ani, a marcat azi-noapte golul #800 din carieră, în amicalul Argentina - Panama 2-0.Iar starul PSG-ului a ajuns cu stil la această bornă istorică. În minutul 89, a transformat impecabil o lovitură liberă de la marginea careului. Celălalt gol al campioanei mondiale a fost reușit de Thiago Almada ('78).VIDEO. Golul #800 reușit de Leo Messi în carierăMessi's 800th career goal comes as a free kick in his first game with Argentina as World Cup champions. ...