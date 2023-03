Jador a făcut anunțul mult așteptat: „Caut să mă însor”. Manelistul e pregătit să devină tată

19:50

Jador este unul dintre cei mai de succes artiști din România și are o comunitate de fani impresionantă, pe care îi ține destul de des la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa. […] The post Jador, dărâmat de durere! Artistul nu a mai rezistat și a recunoscut tot: “Încep să urăsc…” appeared first on Cancan.