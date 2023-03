Andrei Aradits, decizie majoră imediat după divorț! A primit o veste extraordinară

07:10

Asociația OIREP Ambalaje prin intermediul membrilor săi – CCAT Responsabilitate de Mediu, Clean Recycle, Ecologic 3R Ambalaje, Eco Smart Union, Eco-Rom Ambalaje, Eco Synergy, Financiar Recycling, GreenPoint Management, Green Resources Management și Partslife Packaging Disposal […] The post Asociația OIREP Ambalaje solicita transparentizarea procesului de gestionare a deșeurilor de ambalaje appeared first on Cancan.