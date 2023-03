Nu este o glumă! România, lovită de o masă de aer polar: ger şi lapoviţă! ANM avertizează: „Să ne bucurăm de acest weekend, vremea se schimbă radical”

18:50

Karmen Simionescu se numără printre cele mai îndrăgite vedete din lumea mondenă. Fiica lui Adrian Minune are o comunitate de fani uriașă și este extrem de activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține […] The post VIDEO | Abia acum a recunoscut! La ce operații estetice a apelat, de fapt, Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune appeared first on Cancan.