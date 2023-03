Pîslea Sabina Rodica, o tânără de 22 de ani din Strehaia, a dispărut. Cine o vede, este rugat să sune la 112!

08:30

Bancul de sâmbătă vine cu o „situaţie” amuzantă: un bărbat a decis să îşi scoată soţia la vânzare, pe internet. Mesajul său va stârni amuzamentul cititorilor, în această zi de primăvară, Un bărbat postează un […] The post Bancul de sâmbătă | Un bărbat şi-a scos soţia la vânzare, pe internet! Cum arată anunţul appeared first on Cancan.