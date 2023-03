Meteorologii Accuweather anunță o lună aprilie cum nu prea a mai fost în România. Temperaturi bizare în luna aprilie 2023 în București

11:00

Zanni s-a întors, de curând, în Republica Dominicană. Atât el, cât și Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan vor fi mentori pentru echipele „Faimoșii” și „Războinicii” din cadrul competiției „Survivor România”. Însă, unul dintre […] The post Ce legătură are Zanni de la Survivor România cu Emil Rengle? S-a aflat totul despre concurenţii Pro TV appeared first on Cancan.