Un cunoscut actor american a fost arestat. Apelul la poliție a fost făcut chiar din apartamentul în care se afla

Actorul Jonathan Majors, care a jucat recent în „Creed III” și „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, a fost arestat sâmbătă dimineață în urma unei presupuse dispute domestice, potrivit poliției din New York, scrie CNN. Majors, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut în urma unui apel la 911 efectuat dintr-un apartament din cartierul […]

