Finala America Express | Irina Fodor, anunț special pentru cele 2 echipe care luptă pentru marele premiu de la Antena 1: „Această cursă vă va testa limitele”

15:10

Ciprian Marica nu a mai rezistat și și-a depus dosarul la Ambasada SUA. A așteptat cu răbdare să intre în audiență, iar CANCAN.RO are imaginile. Site-ul nr. 1 din România a aflat, totodată, motivul vizitei […] The post Ciprian Marica nu a mai rezistat și și-a depus dosarul. Vizită fulger la Ambasada SUA! “Am fost pentru…” appeared first on Cancan.