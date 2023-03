Alertă în București! Un elev de 13 ani a dispărut. Sunați de urgență la 112 dacă îl vedeți

22:20

Zilele acestea, Pîslea Sabina Rodica a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Observând absența fiicei, tatăl său a mers la secția din Strehaia pentru a anunța autoritățile. De atunci, polițiștii o tot caută, […]