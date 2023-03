Mihai Stoica, înțepătură pentru un jucător din străinătate: „Unii îl propuneau titular la națională” + „Avem cea mai slabă grupă posibilă”

10:10

Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) are un an excelent. S-a calificat în optimi la Miami Open și și-a asigurat un cec de 96.955 de dolari doar după această performanță.Sorana Cîrstea - Marketa Vondrousova (23 de ani, 103 WTA), în optimi la Miami, are loc azi, în jurul orei 22:00. Meciul va fi live pe GSP și transmis pe Digi Sport 2În doar 3 luni din 2023, Sorana a strâns o avere exclusiv din premiile de la turneele de tenis, 400.308 de dolari.Sorana Cîrstea, peste 400. ...