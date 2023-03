Povestea ucraineanului Pedro, care a stat o lună pe Valea Oltului, fără apă sau mâncare | VIDEO

18:10

A trecut aproximativ un an de când Laura Giurcanu strângea puncte pentru echipa „Faimoșilor” la Survivor. Acum, modelul privește din fața televizorului acțiunea difuzată de PRO TV direct din Republica Dominicană. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, […] The post Câștigătoarea Survivor România 2023, anunțată de Laura Giurcanu: “E o femeie mișto. Poate să învingă!” appeared first on Cancan.