Deea și Dinu Maxer s-au despărțit. Primele declarații: „Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație”

10:10

Incidentul care a avut loc luni în Nashville a fost al 128-lea atac armat în masă din SUA din acest an, scriu The Washington Post și The Guardian. Atacatoarea era puternic înarmată, inclusiv cu arme semiautomate, un lucru persmis de legea statului Tennessee. Femeia care a ucis luni trei copii și trei adulți la o […]