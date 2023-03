Angajat în TVR pe postul femeilor gravide! Dezvăluire senzațională la „Altceva cu Adrian Artene”

23:50

Vă întrebați, probabil, cine a fost amanta președintelui în fața căreia uita tot ce însemna doctrină comunistă. Precum marea majoritate a dictatorilor comuniști, Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful politic numărul unu al regimului comunist românesc, instaurat în […] The post Frumusețea României devenită amanta președintelui. Elvira Godeanu, marea slăbiciune a lui Gheorghiu Dej appeared first on Cancan.