Ce a putut să spună Mara Bănică despre Dinu și Deea Maxer, imediat după anunțul divorțului: ”Dacă și…”

08:20

După ce a fost surprinsă de către paparazzi CANCAN.RO alături de Cătălin Cazacu, Andreea Bălan a avut o primă reacție pe rețelele de socializare. Finalista de la America Express nu a ratat ocazia de a […] The post Andreea Bălan, prima reacţie după ce am „prins-o” cu Cătălin Cazacu, în momente de tandreţe! „Învaţă să…” appeared first on Cancan.