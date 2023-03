(P) Descoperă frumusețea atemporală a muzicii cu o chitară clasică

11:50

Andreea Antonescu, una dintre concurentele din finala competitiei "America Express 2023", s-a speriat teribil in timpul unei probe in care a fost pusa sa culeaga tăblițele de lemn din acvariile in care se aflau diferiti monștri. Probabil din cauza fricii, concurenta a avut o reactie nervoasa in momentul in care a băgat mâna intr-unul dintre acvariile misterioase.