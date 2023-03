Noua metodă de înșelătorie care usucă buzunarele! Cum au fost păcăliți 130 de români cu 800.000 de euro

14:40

România își continuă campania de calificare la Campionatul European de anul viitor. Naționala lui Edi Iordănescu are șansa de a lega două succese, după ce la finele săptămânii trecute a învins Andorra cu 2-0. Adversara […] The post România – Belarus, ora 21:45. Tricolorii lui Edi Iordănescu față-n față cu o echipă care nu mai știe să câștige appeared first on Cancan.