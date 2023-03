BANCUL ZILEI | Cum să agați pe Facebook: „Ești bine?”

18:30

Bia Khalifa are parte de o nouă lovitură! De data aceasta, fosta iubită a lui Fulgy a ajuns în instanță, din nou, pentru un motiv neașteptat. Blondina nu și-ar mai fi plătit de aproape un […] The post Lovitură grea pentru Bia Khalifa! Fosta iubită a lui Fulgy a ajuns, din nou, în fața instanței. Care este motivul appeared first on Cancan.