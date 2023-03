VIDEO. Imagini cu intervenția polițiștilor la școala din Nashville, unde o femeie a ucis 6 oameni. „O treabă ca la carte”

10:50

Agenția de evaluare financiară a modificat ratingul de soliditate financiară (IFS) al Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A de la „B plus” la „CC” (foarte vulnerabil) , în categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii) şi a plasat ratingul sub supraveghere în evoluţie (RWE), potrivit unui comunicat citat de Agerpres. În plus, Fitch a plasat sub supraveghere, cu implicaţii […]