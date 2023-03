China duce emisiunile TV la următorul nivel! Cine este, de fapt, noua lor prezentatoare și cum funcționează

22:00

Mugur Mihăescu a făcut o mulțime de dezvăluiri, în cadrul unui podcast. Printre altele, cunoscutul actor și-a deschis sufletul și a mărturisit că are două mari regrete. Iată mai jos, în articol, detaliile. Mugur Mihăescu […] The post Dezvăluirile făcute de Mugur Mihăescu. Care sunt cele 2 regrete ale actorului: „Nevasta mea câteodată mă ceartă” appeared first on Cancan.