Ludovic Orban, audiat ca martor la DNA în dosarul măștilor neconforme MApN – Țuțu – Pițurcă

Gaura neagră argantuană descoperită de astronomii din Marea Britanie este una dintre cele mai mari descoperite vreodată. Astfel de obiecte cosmince sunt extrem de rare și se crede că sunt amplasate în centrul galaxiilork, potrivit The Guardian. Oamenii de știință de la Universitatea Durham au descris descoperirile lor, publicate în revista Monthly Notices of the […]