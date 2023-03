Alertă ANM! Noi vești proaste de la meteorologi. Se anunță o răcire accentuată și îngheț + două coduri galbene

23:10

Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022, s-a întors în competiția de la PRO TV să fie mentor în echipa Războinicilor! Tânărul a început să se confrunte cu diferite probleme, la scurt timp după ce a […] The post Cu ce probleme se confruntă Alex Delea, după ce s-a întors la Survivor România: „Nu mă așteptam să mă distrugă” appeared first on Cancan.