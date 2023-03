Test de logică | Ajutați-o pe Elena să găsească adevăratul proprietar al iahtului. Care dintre cei 2 bărbați este?

23:50

În perioada în care erau concurenți în cadrul emisiunii Rătăciți în Panama, difuzat în anul 2009, între Cornel Păsat și CRBL și-au făcut loc tensiunile. Dacă liderul trupei Framingo Boys a ținut să dezvăluie că […] The post CRBL îl umilește încă o dată pe Cornel Păsat, iar CANCAN.RO are toate detaliile: “Nu suport fătălăii! L-am înjurat de…” appeared first on Cancan.