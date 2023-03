Surpriză la Chefi la Cuțite! Viorica și Ioniță din Clejani au revenit în show-ul culinar de la Antena 1. Ce reacții au avut jurații

13:00

După demisia lui Mihai Bendeac de la iUMOR, Delia a anunțat pe rețelele de socializare că a venit momentul să renunțe la postul de jurat de la Antena 1. Care este motivul, de fapt, și […] The post Cutremur la Antena 1! Delia pleacă de la iUmor?! „Nu mai are rost” appeared first on Cancan.