Bianca Patrichi și-a dat jos sutienul la Survivor România, în fața tuturor! Concurenta Pro TV nu a avut nicio jenă

16:10

Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. Darren Cahill este, însă, ferm convins că sportiva […] The post Simona Halep, susținută până în pânzele albe, în plin scandal de dopaj. “Cea mai mare bucurie!” + “Uneori, ea însăși este cel mai mare dușman al ei” appeared first on Cancan.