Schimbări majore în peisajul energetic nuclear din regiune

Cu ocazia implinirii a 15 ani de activitate in promovarea artei contemporane si a peste 500 de materiale video originale (interviuri, documentare, no comment, expozitii) pe canalul YouTube, se lanseaza premiul Modernism.ro Award 2023, un trofeu de colectie, unicat, acordat in functie de preferintele si vizualizarile publicului. Platforma Modernism.ro se situeaza printre cele mai cunoscute si vizitate produse online de profil, cu un numar de peste 623.200 impressions pe YouTube si peste 24.000 de ore de vizionare a materialelor video produse original.