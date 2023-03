Percheziţii în Bacău, într-un dosar de trafic de droguri care vizează şi elevi de liceu

14:30

Ela Crăciun este o fană împătimită a dulciurilor, însă cu toate acestea prezentatoarea TV a slăbit peste 10 kilograme în ultimul an. Secretul ei constă într-o mentalitate sănătoasă, care i-a permis să renunțe la presiunea constantă a curelor de slăbit. ,,Am slăbit în decurs de un an de zile, în momentul în care mi-am spus […]